Атака на Харків: пошкоджено понад півтори сотні будівель (фото)

Щонайменше 159 будівель було пошкоджено у Харкові внаслідок російської комбінованої атаки ракетами та БпЛА у ніч проти 26 лютого.

Про завершення значного обсягу робіт з усунення наслідків обстрілу відзвітували у міськраді.

Роботи проводяться у Шевченківському, Київському, Слобідському, Салтівському та Новобаварському районах. Фахівці вже закрили всі вибиті вікна, замінили дев’ять дверей. Також комунальники виконали аварійний ремонт 12 дахів і відновили шість обірваних ліній вуличного освітлення.



Фото: Харківська міськрада

У Харківській міській філії «Газмережі» повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено газопровід. Витік газу оперативно ліквідували та відремонтували пошкоджені уламками мережі. До майже 60 житлових будинків та котельні лікарняного комплексу газопостачання вже відновили.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дві години терору пережив Харків у ніч проти 26 лютого – з 03:40 до 05:40. Унаслідок ударів по місту постраждали 14 людей, повідомив мер Ігор Терехов. Десятьох із них ушпиталили. Також дісталося передмістю. Через приліт БпЛА поруч із багатоквартирним будинком поранені та шоковані шестеро жителів Рай-Оленівки. З них двоє – діти, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними Терехова, по Харкову прилетіли два балістичні «іскандери» та 18 «шахедів». Наслідки зафіксували на 12 локаціях у п’яти районах міста. Найтяжчі – в Салтівському та Слобідському. У кожному дрони знищили вщент по два приватні будинки. Минулося без загиблих. З-під руїн одного з домів рятувальники встигли витягнути живою дівчину. Трьом родинам доведеться тепер жити в гуртожитку, відзначив мер. Також були «прильоти» по промисловому підприємству. Перебитий газогін, який живить один із районів, були пошкодження електромережі тролейбусів. Дісталося й Центральному парку. Одна з ракет вибухнула вдруге на тому ж місці, куди вже били раніше. Пошкоджений водовід. Знищені два дерева. Ще півтора десятка – обгоріли.