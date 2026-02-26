Атака РФ на Харків: Синєгубов повідомив, чи були «прильоти» по енергооб’єктах

Прямих влучань по енергетичних об’єктах та критичній інфраструктурі Харкова під час російської повітряної атаки в ніч проти 26 лютого не зафіксовано, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Приблизно о четвертій годині ранку почався комбінований удар по Харкову та області, – нагадав Синєгубов. – Ворог застосовував як дрони, так і балістичні ракети. Були досить важкі погодні умови для наших сил ППО: туман, дощ. Плюс ворог застосовував трохи іншу тактику – дрони йшли на малій висоті. Однак все одно наші сили спрацювали. По Харкову зафіксовано дев’ять локацій влучань або падінь “шахедів”. Десь на відкритій території, десь влучання поряд з житловим фондом, це багатоповерхівки. Декілька будинків зруйновано по Харківському району. Однак прямих влучань не зафіксовано по енергетичних об’єктах, по критичній інфраструктурі”.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, дві години терору пережив Харків у ніч проти 26 лютого – з 03:40 до 05:40. Унаслідок ударів по місту постраждали 14 людей, повідомив мер Ігор Терехов. Десятьох із них ушпиталили. Також дісталося передмістю. Через приліт БпЛА поруч із багатоквартирним будинком поранені та шоковані шестеро жителів Рай-Оленівки. З них двоє – діти, відзначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За даними Терехова, по Харкову прилетіли два балістичні «іскандери» та 18 «шахедів». Наслідки зафіксували на 12 локаціях у п’яти районах міста. Найтяжчі – в Салтівському та Слобідському. У кожному дрони знищили вщент по два приватні будинки. Минулося без загиблих. З-під руїн одного з домів рятувальники встигли витягнути живою дівчину. Трьом родинам доведеться тепер жити в гуртожитку, відзначив мер. Також були «прильоти» по промисловому підприємству. Перебитий газогін, який живить один із районів, були пошкодження електромережі тролейбусів. Дісталося й Центральному парку. Одна з ракет вибухнула вдруге на тому ж місці, куди вже били раніше. Пошкоджений водовід. Знищені два дерева. Ще півтора десятка – обгоріли.