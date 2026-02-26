Атака РФ на Харьков: Синегубов сообщил, были ли «прилеты» по энергообъектам

Прямых попаданий по энергетическим объектам и критической инфраструктуре Харькова в ходе российской воздушной атаки в ночь на 26 февраля не зафиксировано, рассказал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Примерно в четыре часа утра начался комбинированный удар по Харькову и области, — напомнил Синегубов. — Враг применял как дроны, так и баллистические ракеты. Были достаточно тяжелые погодные условия для наших сил ПВО: туман, дождь. Плюс враг применял немного другую тактику — дроны шли на малой высоте. Однако все равно наши силы сработали. По Харькову зафиксировано девять локаций попаданий или падений «Шахедов». Где-то на открытой территории, где-то попадания рядом с жилым фондом, это многоэтажки. Несколько домов разрушено по Харьковскому району. Однако прямых попаданий не зафиксировано по энергетическим объектам, по критической инфраструктуре».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», два часа террора пережил Харьков в ночь на 26 февраля — с 03:40 до 05:40. В результате ударов по городу пострадали 14 человек, сообщил мэр Игорь Терехов. Десятерых из них госпитализировали. Также досталось пригороду. Из-за «прилета» БпЛА рядом с многоквартирным домом ранены и шокированы шесть жителей Рай-Еленовки. Из них двое – дети, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным Терехова, по Харькову прилетели два баллистических «Искандера» и 18 «Шахедов». Последствия зафиксировали на 12 локациях в пяти районах города. Самые тяжелые – в Салтовском и Слободском. В каждом дроны уничтожили до основания по два частных дома. Обошлось без погибших. Из-под руин одного из домов спасатели успели вытащить живую девушку. Трем семьям придется теперь жить в общежитии, отметил мэр. Также были «прилеты» по промышленному предприятию. Перебит газопровод, питающий один из районов, были повреждения электросети троллейбусов. Досталось и Центральному парку. Одна из ракет взорвалась второй раз на том же месте, куда уже били ранее. Поврежден водоотвод. Уничтожены два дерева. Еще полтора десятка – обгорели.