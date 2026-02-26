Live

Что на фронте? Генштаб ВСУ уже насчитал 16 боев на Харьковщине

Фронт 17:11   26.02.2026
Елена Нагорная
Что на фронте? Генштаб ВСУ уже насчитал 16 боев на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

16 российских атак зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении военные РФ 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боя еще продолжаются.

На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.

Напомним, утром 26 февраля Генштаб ВСУ сообщил об активизации на фронте — на Харьковщине за сутки было 20 боев, по всей стране — 235.

Читайте также: Российские войска атаковали в Купянске — ISW

Автор: Елена Нагорная
