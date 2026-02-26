Что на фронте? Генштаб ВСУ уже насчитал 16 боев на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
16 российских атак зафиксировал с начала суток в Харьковской области Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении военные РФ 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Старица, Песчаное, Нестерное, Чугуновка и в направлениях Зеленого, Охримовки. Два боя еще продолжаются.
На Купянском направлении противник четыре раза атаковал в районе Кругляковки и в сторону Куриловки, Богуславки, Новоплатоновки.
Напомним, утром 26 февраля Генштаб ВСУ сообщил об активизации на фронте — на Харьковщине за сутки было 20 боев, по всей стране — 235.
Читайте также: Российские войска атаковали в Купянске — ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что на фронте? Генштаб ВСУ уже насчитал 16 боев на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 17:11;