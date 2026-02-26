Live

Що на фронті? Генштаб ЗСУ вже нарахував 16 боїв на Харківщині

Фронт 17:11   26.02.2026
Олена Нагорна
Що на фронті? Генштаб ЗСУ вже нарахував 16 боїв на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

16 російських атак зафіксував від початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ 12 разів атакували у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Два бої наразі тривають.

На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази атакував у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію на фронті – на Харківщині за добу було 20 боїв, по всій країні – 235.

Читайте також: Російські війська атакували в Куп’янську – ISW

Автор: Олена Нагорна
