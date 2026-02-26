Що на фронті? Генштаб ЗСУ вже нарахував 16 боїв на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
16 російських атак зафіксував від початку доби у Харківській області Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку військові РФ 12 разів атакували у районах населених пунктів Стариця, Піщане, Нестерне, Чугунівка та у напрямках Зеленого, Охрімівки. Два бої наразі тривають.
На Куп’янському напрямку супротивник чотири рази атакував у районі Кругляківки та в бік Курилівки, Богуславки, Новоплатонівки.
Нагадаємо, вранці 26 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про активізацію на фронті – на Харківщині за добу було 20 боїв, по всій країні – 235.
Читайте також: Російські війська атакували в Куп’янську – ISW
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що на фронті? Генштаб ЗСУ вже нарахував 16 боїв на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Лютого 2026 в 17:11;