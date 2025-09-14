«Определенная напряженность есть»: Терехов призвал харьковчан к бдительности

Уходящая неделя была относительно спокойной для Харькова в плане российских воздушных атак, однако в течение последних суток звучало много тревог, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сутки эти, как и вся неделя, более или менее спокойные, но очень много у нас воздушных тревог. Сегодня утром и ночью транзитом через город пролетело несколько «Шахедов». Кроме этого, по пригороду Харькова были обстрелы, то есть определенная напряженность есть и нужно очень внимательно прислушиваться к воздушным тревогам, чтобы сохранить свою жизнь. Пользуясь случаем, обращаюсь ко всем харьковчанам: будьте очень-очень осторожны», — призвал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Уходящую неделю, как и предыдущую, Терехов оценивает для Харькова как «более-менее спокойную».

«Но по пригороду были попадания, и эти взрывы были очень хорошо слышны в Харькове. Кроме этого, через Харьков и пригород постоянно летят «Шахеды» и звучат воздушные тревоги, поэтому, как я уже сказал, напряжение сохраняется. Последний обстрел был — это была «Молния», которая попала перед школой. Были выбиты окна, сейчас закрыли все контуры», — добавил мэр.