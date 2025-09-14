Готов ли Харьков к вероятным новым обстрелам энергосистемы? Ответ Терехова 📹
К возможным новым обстрелам энергетической инфраструктуры этой осенью и зимой Харьков готовится «очень серьезно», заверил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Мы не знаем планов врага, но понимаем, что его целью сегодня является разрушение. В том числе и энергетическая инфраструктура, которая питает не только Харьков, но и другие города Украины. Кроме этого, критическая инфраструктура, мы помним, находилась под постоянными обстрелами врага. Я не могу сейчас в целом говорить обо всех планах, которые у нас есть, и какие меры мы принимаем, но мы очень серьезно готовимся к различным сценариям, которые могут быть у нас и осенью, и зимой. То есть просчитываем все эти сценарии. Понимаем, что может быть. И планы по возможным действиям мы делаем. Чтобы все наши специалисты, все наши коммунальные предприятия, которые сегодня обеспечивают критическую инфраструктуру Харькова, были готовы к различным сценариям», — ответил Терехов.
Так же различные сценарии мэрия прорабатывает в частности по отопительному сезону, добавил городской голова.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
