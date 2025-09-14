Чи готовий Харків до можливих нових обстрілів енергосистеми, відповів Терехов
До можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури цієї осені та взимку Харків готується «дуже серйозно», запевнив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Ми не знаємо планів ворога, але розуміємо, що його метою є сьогодні руйнування. У тому числі й енергетична інфраструктура, яка живить не тільки Харків, а й інші міста України. Крім цього, критична інфраструктура, ми пам’ятаємо, знаходилась під постійними обстрілами ворога. Я не можу зараз на загал казати про всі плани, які у нас є, і яких заходів ми вживаємо, але ми дуже серйозно готуємось до різних сценаріїв, які можуть бути у нас і восени, і взимку. Тобто прораховуємо всі ці сценарії. Розуміємо, що може бути. І такі плани щодо можливих дій ми робимо. Щоб усі наші спеціалісти, всі наші комунальні підприємства, які сьогодні забезпечують критичну інфраструктуру Харкова, були готові до різних сценаріїв”, – відповів Терехов.
Також різні сценарії мерія опрацьовує зокрема щодо опалювального сезону, додав міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Читайте також: Наступна зима буде найважчою на Харківщині – Синєгубов (відео)
Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 16:54
