«Певна напруга є»: Терехов закликав харків’ян бути обережними (відео)
Тиждень, що минає, був відносно спокійним для Харкова у плані російських повітряних атак, проте протягом останньої доби лунало багато тривог, констатував в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
«Доба ця, як і весь тиждень, більш-менш спокійна, але дуже багато у нас повітряних тривог. Сьогодні зранку і вночі транзитом через місто і летіло декілька “шахедів”. Крім цього, по передмістю міста Харкова були обстріли, тобто певна напруга є і потрібно дуже уважно прослуховуватися до повітряних тривог, щоб зберегти своє життя. Користуючись нагодою, звертаюсь до всіх харків’ян: будьте дуже-дуже обережними», — закликав мер.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Тиждень, що минає, як і попередній, Терехов оцінює для Харкова як «більш-менш спокійний».
«Але по передмістю були влучання, й було дуже чутно й у Харкові ці вибухи. Крім цього, через Харків і передмістя постійно йдуть “шахеди” і лунають повітряні тривоги, тому, як я вже сказав, напруга зберігається. Останній обстріл був – це була “молния”, яка влучила перед школою. Були вибиті вікна, зараз закрили всі ці контури», — додав мер.
Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2025 в 17:18
