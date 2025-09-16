Вісім пожеж розпочалися на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС

За даними ГУ ДСНС України в Харківській області, всього протягом доби в регіоні вирували 54 пожежі.

Вісім загорянь виникли через обстріли росіян. Палало в Ізюмському та Куп’янському районах. Серед руйнувань через пожежі – склади, господарські споруди, також горіла суха трава.

“За добу ліквідовано 23 пожежі в природних екосистемах на загальній площі понад 16 га. Наразі триває ліквідація 11 лісових пожеж на території Завгороднівського, Піщанського, Студенецького, Червонооскільського та Артемівського лісництв Ізюмського району. Загальна площа гасіння лісових пожеж складає понад 77 га”, – зазначили у ДСНС.

Крім того, за добу на Харківщині піротехніки виявили та вилучили 115 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, напередодні мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за сім днів у місті не зафіксували жодного обстрілу. Також він зазначив: за тиждень у місті повітряна тривога тривала майже 37 годин. Для порівняння, в області цей показник більш ніж удвічі вищий – понад 80 годин.