Последствия ракетной атаки на Харьков (фото)

В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января в городе произошло 3 пожара.

Об этом сообщили в МВД. По их данным, горели складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.

По обновленным данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадал 41 человек, из них 2 – дети, они находятся в больнице. 17 пострадавших госпитализировали: 4 – в тяжелом состоянии.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. Из-за удара погибла женщина.