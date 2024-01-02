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Последствия ракетной атаки на Харьков (фото)

Происшествия 10:29   02.01.2024
Виктория Яковенко
Последствия ракетной атаки на Харьков (фото) Фото: МВД

В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января в городе произошло 3 пожара.

Об этом сообщили в МВД. По их данным, горели складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ.

По обновленным данным главы ХОВА Олега Синегубова, пострадал 41 человек, из них 2 – дети, они находятся в больнице. 17 пострадавших госпитализировали: 4 – в тяжелом состоянии.

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Фото: МВД

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. Из-за удара погибла женщина.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января в городе произошло 3 пожара.".