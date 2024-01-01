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Ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 22:16   01.01.2024
Елена Нагорная
Ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ

Вражеские ударные беспилотники были замечены в Харьковской области вечером 1 января.

«Ударные БпЛА находятся в южной части Харьковской области (Первомайский район). Курс — западный/северо-западный», — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские ударные беспилотники были замечены в Харьковской области вечером 1 января.".