Ударные дроны залетели на Харьковщину — Воздушные силы ВСУ
Вражеские ударные беспилотники были замечены в Харьковской области вечером 1 января.
«Ударные БпЛА находятся в южной части Харьковской области (Первомайский район). Курс — западный/северо-западный», — сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, ВСУ, дрони, дроны, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 1 января 2024 в 22:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеские ударные беспилотники были замечены в Харьковской области вечером 1 января.".