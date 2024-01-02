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Для Харькова – угроза баллистики: Мельник призывает быть в укрытиях

Общество 06:33   02.01.2024
Виктория Яковенко
Для Харькова – угроза баллистики: Мельник призывает быть в укрытиях

В Воздушных силах ВСУ в 06:28 предупредили об угрозе Харькову.

«Внимание! Угроза баллистики для Харькова», — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Находится в укрытиях призвал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 06:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Воздушных силах ВСУ в 06:28 предупредили об угрозе Харькову.".