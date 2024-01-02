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Для Харкова – загроза балістики: Мельник закликає бути в укриттях

Суспільство 06:33   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Для Харкова – загроза балістики: Мельник закликає бути в укриттях

У Повітряних силах ЗСУ о 06:28 попередили про загрозу для Харкова.

«Увага! Загроза балістики для Харкова», – йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.

Бути в укриттях закликав начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 06:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ о 06:28 попередили про загрозу для Харкова.".