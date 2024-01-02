«Это очень серьезные разрушения, 6 домов без тепла» – Терехов на месте ударов
В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января повреждены дома, административные здания и газопровод.
«Предварительно, хочу сказать, что это было три ракеты, сейчас выясняем то ли был «Кинжал», то ли «Искандер К», но мощные взрывы, прогремели в Харькове. Прежде всего, хочу сказать, что время, это 7:30 утра, это время, когда люди собираются на работу, и это было сделано намеренно. Что касается разрушений, это очень серьезные разрушения, очень много разбитых домов. Пострадали, кроме домов, административные здания, кроме этого, хочу сказать, что пострадали магистральные газопроводы и был взрыв газа в Харькове», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов на месте ракетных ударов.
Он также сообщил, что в результате ударов разбиты тепловые сети и коммунальщики работают над тем, чтобы возобновить теплоснабжение в жилых домах. Сейчас тепла нет в 6 домах.
«До ночи мы рассчитываем подключить эти дома, за исключением одного дома, потому что сейчас его невозможно восстановить в теплоснабжении», — добавил Терехов.
Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. Из-за удара погибла женщина. По состоянию на 10:40 известно о 44 раненых. Среди пострадавших — 5 детей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, газ, разрушения, ракетный, руйнування, тепло, терехов, удар, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Это очень серьезные разрушения, 6 домов без тепла» – Терехов на месте ударов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 11:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января повреждены дома, административные здания и газопровод.".