«Это очень серьезные разрушения, 6 домов без тепла» – Терехов на месте ударов

В результате ракетной атаки на Харьков утром 2 января повреждены дома, административные здания и газопровод.

«Предварительно, хочу сказать, что это было три ракеты, сейчас выясняем то ли был «Кинжал», то ли «Искандер К», но мощные взрывы, прогремели в Харькове. Прежде всего, хочу сказать, что время, это 7:30 утра, это время, когда люди собираются на работу, и это было сделано намеренно. Что касается разрушений, это очень серьезные разрушения, очень много разбитых домов. Пострадали, кроме домов, административные здания, кроме этого, хочу сказать, что пострадали магистральные газопроводы и был взрыв газа в Харькове», — сказал мэр Харькова Игорь Терехов на месте ракетных ударов.

Он также сообщил, что в результате ударов разбиты тепловые сети и коммунальщики работают над тем, чтобы возобновить теплоснабжение в жилых домах. Сейчас тепла нет в 6 домах.

«До ночи мы рассчитываем подключить эти дома, за исключением одного дома, потому что сейчас его невозможно восстановить в теплоснабжении», — добавил Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города 4 удара. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. Из-за удара погибла женщина. По состоянию на 10:40 известно о 44 раненых. Среди пострадавших — 5 детей.