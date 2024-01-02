«Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів

Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня пошкоджені будинки, адміністративні будівлі й газогін.

«Попередньо, хочу сказати, що це було три ракети, зараз з’ясовуємо чи то був «Кинджал», чи то «Іскандер К», але потужні дуже вибухи, які пролунали у Харкові. Перш за все, хочу сказати, що час, це 7:30 ранку, це той час, коли люди збираються на роботу, і це було зроблено навмисно. Що стосується руйнацій, це дуже серйозні руйнації, дуже багато будинків, які розтрощені. Постраждали, крім будинків адміністративні будівлі, крім цього, хочу сказати, що постраждали магістральні газопроводи і був певний вибух газу у Харкові», – сказав мер Харкова Ігор Терехов на місці ракетних ударів.

Він також повідомив, що внаслідок ударів розтрощені теплові мережі і комунальники працюють над тим, щоб відновити теплопостачання в житлових будинках. Наразі тепла немає у 6 будинках.

«До ночі ми розраховуємо підключити ці будинки, за виключенням одного будинку, бо зараз неможливо його відновити в теплопостачанні», – додав Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 10:40 відомо про 44 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей.