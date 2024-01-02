Live
  • Вт 02.01.2024
    • Харків
  •   +5°С
  • USD 38.01
  • EUR 42.01

«Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів

Суспільство 11:31   02.01.2024
Вікторія Яковенко
«Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів

Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня пошкоджені будинки, адміністративні будівлі й газогін.

«Попередньо, хочу сказати, що це було три ракети, зараз з’ясовуємо чи то був «Кинджал», чи то «Іскандер К», але потужні дуже вибухи, які пролунали у Харкові. Перш за все, хочу сказати, що час, це 7:30 ранку, це той час, коли люди збираються на роботу, і це було зроблено навмисно. Що стосується руйнацій, це дуже серйозні руйнації, дуже багато будинків, які розтрощені. Постраждали, крім будинків адміністративні будівлі, крім цього, хочу сказати, що постраждали магістральні газопроводи і був певний вибух газу у Харкові», – сказав мер Харкова Ігор Терехов на місці ракетних ударів.

Він також повідомив, що внаслідок ударів розтрощені теплові мережі і комунальники працюють над тим, щоб відновити теплопостачання в житлових будинках. Наразі тепла немає у 6 будинках.

«До ночі ми розраховуємо підключити ці будинки, за виключенням одного будинку, бо зараз неможливо його відновити в теплопостачанні», – додав Терехов.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста 4 удари. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 10:40 відомо про 44 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків
02.01.2024, 11:59
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
Росіяни бомбардували Іванівку і штурмували Синьківку на Харківщині – Генштаб
01.01.2024, 09:07
«Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів
«Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів
02.01.2024, 11:31
Ракетна атака на Харків: загинула 91-річна жінка, постраждали 5 дітей (фото)
Ракетна атака на Харків: загинула 91-річна жінка, постраждали 5 дітей (фото)
02.01.2024, 10:53
Наслідки ракетної атаки на Харків (фото)
Наслідки ракетної атаки на Харків (фото)
02.01.2024, 10:29
Під ракетний удар РФ потрапила радниця голови Харківської облради (фото)
Під ракетний удар РФ потрапила радниця голови Харківської облради (фото)
02.01.2024, 10:13

Новини за темою:

05:07
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
15:19
Вибух газу в Харкові: фахівці знайшли причину
10:42
У Харкові стався вибух в квартирі багатоповерхівки: є постраждалий (фото)
19:58
Обстріляли понад 70 разів: Терехов показав Салтівське депо після нічного удару
01:06
У Харкові прогриміли вибухи: Мельник підтверджує ворожі удари

Ви читали новину: ««Це дуже серйозні руйнації, 6 будинків без тепла» – Терехов на місці ударів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 11:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ракетної атаки на Харків вранці 2 січня пошкоджені будинки, адміністративні будівлі й газогін.".