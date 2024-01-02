РФ пыталась прорваться у Синьковки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб

На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Охримовка, Бологовка, Двуричанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.