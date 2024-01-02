РФ пыталась прорваться у Синьковки и Петропавловки на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись населенные пункты Охримовка, Бологовка, Двуричанское на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое – на Купянском.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, Купянское, направление, прорваться, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 20:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отбили 5 вражеских атак вблизи Синьковки и восточнее села Петропавловка, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".