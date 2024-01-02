РФ намагалася прорватися біля Синьківки й Петропавлівки на Харківщині – ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Охримівка, Бологівка, Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, генштаб, ЗСУ, Купянское, направлення, прорваться, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 20:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00".