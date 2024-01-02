РФ намагалася прорватися біля Синьківки й Петропавлівки на Харківщині – ГШ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак поблизу Синьківки та східніше села Петропавлівка, повідомив Генштаб ЗСУ в зведенні станом на 18:00

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали населені пункти Охримівка, Бологівка, Дворічанське на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове – на Куп’янському.