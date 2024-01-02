Ракетная атака на Харьков: повреждены более 30 домов

По состоянию на 10:00 известно о поврежденных 33 жилых домах в результате ракетных ударов РФ по Шевченковскому району Харькова утром 2 января.

По данным Харьковского горсовета, в квартирах и местах общего пользования выбиты около 170 окон, а также повреждены две кровли.

В районе также есть повреждения тепломагистрали, проблемы с газо- и электроснабжением, добавили в горсовете. Сейчас коммунальщики ликвидируют последствия.

«Отметим, что в результате ракетных ударов с 29 декабря по 2 января в Харькове было повреждено 108 жилых домов. Обследование зданий продолжается, количество обнаруженных повреждений может возрасти», — сообщили в мэрии.

Напомним, взрывы в Харькове раздавались с 7:30 до 08:00. Глава ХОВА Олег Синегубов призывал жителей находиться в укрытиях. О том, что Харьков находится под массированным обстрелом сообщал мэр города Игорь Терехов. Мэр также заявил, что несколько «прилетов» зафиксированы в центре Харькова, в районах жилой застройки. По данным ГУ Нацполиции армия РФ нанесла по Шевченковскому району города. Предварительно, РФ била «С-300» и «Кинжалами», отметили Терехов и Синегубов. Из-за удара погибла женщина. По состоянию на 11:34 известно о 45 раненых. Среди пострадавших — 5 детей. В результате разрушен без тепла осталось 6 домов, сообщил Игорь Терехов.