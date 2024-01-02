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Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків

Суспільство 11:59   02.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетна атака на Харків: пошкоджені понад 30 будинків Фото: Олег Синєгубов

Станом на 10:00 відомо про пошкоджені 33 житлові будинки внаслідок ракетних ударів РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня.

За даними Харківської міськради, у квартирах і місцях загального користування вибиті близько 170 вікон, а також пошкоджено дві покрівлі.

У районі також є пошкодження тепломагістралі, є проблеми з газо- та електропостачанням, додали в міськраді. Наразі комунальники ліквідовують наслідки.

«Зазначимо, що в результаті ракетних ударів з 29 грудня по 2 січня у Харкові були пошкоджені 108 житлових будинків. Обстеження будівель триває, кількість виявлених пошкоджень може зрости», – повідомили у мерії.

Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала по Шевченківському району міста. Попередньо РФ била “С-300” та “Кинджалами”, відзначили Терехов і Синєгубов. Внаслідок удару загинула 91-річна жінка. Станом на 11:34 відомо про 45 поранених. Серед постраждалих – 5 дітей. Внаслідок руйнацій без тепла залишилися 6 будинків, повідомив Ігор Терехов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 11:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 10:00 відомо про пошкоджені 33 житлові будинки внаслідок ракетних ударів РФ по Шевченківському району Харкова вранці 2 січня.".