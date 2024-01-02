Понад 50 домів пошкодила РФ внаслідок ранкової ракетної атаки – мерія
Кількість пошкоджених будинків внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову 2 січня зросла до 55.
«В Шевченківському районі вибито понад 2 тисячі вікон у квартирах і 685 – у місцях загального користування. Також пошкоджено три покрівлі», – повідомили у Харківській міськраді.
Там також зазначили, що наразі опалення підключили у трьох з восьми будинків. Без світла залишаються три будинки. У деяких відсутній газ.
Комунальники ремонтують дахи, фасади, закривають вибиті вікна та двері, прибирають сміття у дворах, додали в мерії.
Загалом з 29 грудня по 2 січня в Харкові пошкоджені понад 130 житлових будинків, найбільше – у Київському районі – 64.
Нагадаємо, вибухи у Харкові лунали з 7:30 до 08:00. Голова ХОВА Олег Синегубов закликав мешканців перебувати в укриттях. Про те, що Харків перебуває під масованим обстрілом, повідомляв мер міста Ігор Терехов. Мер також заявив, що кілька “прильотів” зафіксовані у центрі Харкова, в районах житлової забудови. За даними ГУ Нацполіції армія РФ завдала ударів по Шевченківському району міста. Правоохоронці попередньо встановили, що РФ завдала три ракетних удари. Ще один звук «прильоту» – вибух побутового газу. Через удар загинула 91-річна жінка. Станом на 15:48 постраждали 53 особи, з них 6 – діти.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2024 в 17:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кількість пошкоджених будинків внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову 2 січня зросла до 55.".