Россияне 7 раз атаковали возле Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак россиян возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.
Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
За прошедшие сутки произошло 57 боев. Враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых дети.
Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, Петропавловка, россияне, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 07:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак россиян возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.".