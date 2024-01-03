Россияне 7 раз атаковали возле Синьковки Харьковской области — Генштаб ВСУ

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак россиян возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщил Генштаб ВСУ.

Под артиллерийским огнем оказались около 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки произошло 57 боев. Враг нанес 89 ракетных и 72 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых дети.

Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях.