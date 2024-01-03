Росіяни 7 разів атакували біля Синьківки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог марно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 89 ракетних та 72 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу “Shahed-136/131”, здійснив 48 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких діти.
Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, Петропавловка, росіяни, синьковка, Харьковская область, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 07:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог марно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.".