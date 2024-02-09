Зеленський призначив керівником Генштабу ЗСУ генерал-майора Баргилевича
Генштаб ЗСУ очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Баргилевич посяде місце генерал-лейтенанта Сергія Шаптали.
Генерал-майор Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони, пише DW. На початку повномасштабного російського вторгнення очолив оборону Києва на гостомельському напрямку.
Майже півтора року Баргилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. Воно, зокрема, брало участь в наступі у Харківській області у 2022 році.
З жовтня 2023 року він обіймає посаду командувача Сил ТрО.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 21:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич.".