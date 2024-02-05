Не лише Залужний. Зеленський може замінити начальника Генштабу – УП
“Українська правда” з посиланням на “співрозмовників у владних колах” повідомила, що Президент України Володимир Зеленський розглядає варіант замінити командувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу.
“Як повідомили УП декілька поінформованих співрозмовників і в команді президента, і у військових колах, крім заміни головнокомандувача ЗСУ в Офісі президента ведуться також консультації щодо зміни начальника Генерального штабу, — пише видання. — Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник зазначив: “З Генштабу ще піде Шаптала. Усі інші – невизначено“.
Джерела “Української правди” стверджують, що різкі зміни у командуванні ЗСУ можуть відбутися вже в середині тижня.
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Також співрозмовники з ОП пояснили журналістам, що Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу “Rai1” (яке всі цитують як підтвердження президентом наміру звільнити головкома Залужного) говорив не тільки про Залужного, а й про “перезавантаження” в різних секторах держуправління. За словами джерел “УП”, “заміна однієї людини не дасть необхідних змін”.
Тим часом Валерій Залужний розмістив у фейсбуці пост із привітанням Сергію Шапталі з днем народження, в якому написав: “Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе”.
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- Категорії: Політика, Україна; Теги: Залужный, Зеленський, отставка, увольнение, шаптала;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 10:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Українська правда” з посиланням на “співрозмовників у владних колах” повідомила, що Президент України Володимир Зеленський розглядає варіант замінити командувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу".