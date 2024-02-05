Не лише Залужний. Зеленський може замінити начальника Генштабу – УП

“Українська правда” з посиланням на “співрозмовників у владних колах” повідомила, що Президент України Володимир Зеленський розглядає варіант замінити командувача ЗСУ Валерія Залужного та начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шапталу.

“Як повідомили УП декілька поінформованих співрозмовників і в команді президента, і у військових колах, крім заміни головнокомандувача ЗСУ в Офісі президента ведуться також консультації щодо зміни начальника Генерального штабу, — пише видання. — Так, відповідаючи на запитання, які загалом перестановки в Генштабі плануються найближчим часом, високопоставлений співрозмовник зазначив: “З Генштабу ще піде Шаптала. Усі інші – невизначено“.

Джерела “Української правди” стверджують, що різкі зміни у командуванні ЗСУ можуть відбутися вже в середині тижня.

Також співрозмовники з ОП пояснили журналістам, що Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу “Rai1” (яке всі цитують як підтвердження президентом наміру звільнити головкома Залужного) говорив не тільки про Залужного, а й про “перезавантаження” в різних секторах держуправління. За словами джерел “УП”, “заміна однієї людини не дасть необхідних змін”.

Тим часом Валерій Залужний розмістив у фейсбуці пост із привітанням Сергію Шапталі з днем ​​народження, в якому написав: “Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною, людина для якої Україна справді понад усе”.