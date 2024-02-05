Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП

«Украинская правда» со ссылкой на «собеседников во властных кругах» сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вариант заменить командующего ВСУ Валерия Залужного и начальника Генштаба ВС Сергея Шапталу.

«Как сообщили «УП» несколько информированных собеседников и в команде президента, и в военных кругах, кроме замены главнокомандующего ВСУ в Офисе президента ведутся также консультации по смене начальника Генерального штаба, — пишет издание. —Так, отвечая на вопрос, какие в целом перестановки в Генштабе планируются в ближайшее время, высокопоставленный собеседник отметил: «Из Генштаба еще уйдет Шаптала. Все остальные – неопределенно».

Источники «Украинской правды» утверждают, что резкие изменения в командовании ВСУ могут произойти уже в середине недели.

Также собеседники из ОП пояснили журналистам, что Зеленский в интервью итальянскому телеканалу «Rai1» (которое все цитируют в качестве подтверждения президентом намерения уволить главкома Залужного) говорил не только о Залужном, но и «перезагрузке» в различных секторах госуправления. По словам источников «УП», «замена одного человека не даст необходимых изменений».

Тем временем Валерий Залужный разместил в facebook пост с поздравлением Сергею Шаптале с днем рождения, в котором написал: «Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно превыше всего».