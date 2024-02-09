Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Баргилевича
Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Анатолий Баргилевич.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
Баргилевич займет место генерал-лейтенанта Сергея Шаптали.
Генерал-майор Баргилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне, пишет DW. В начале полномасштабного российского вторжения возглавил оборону Киева на Гостомельском направлении.
Около полутора лет Баргилевич возглавлял штаб оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Он участвовал в наступлении в Харьковской области в 2022 году.
С октября 2023 года он занимал должность командующего силами ТрО.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2024 в 21:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Анатолий Баргилевич.".