Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Баргилевича

Генштаб ВСУ возглавит генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Баргилевич займет место генерал-лейтенанта Сергея Шаптали.

Генерал-майор Баргилевич с 2020 по 2022 год был заместителем командующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне, пишет DW. В начале полномасштабного российского вторжения возглавил оборону Киева на Гостомельском направлении.

Около полутора лет Баргилевич возглавлял штаб оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». Он участвовал в наступлении в Харьковской области в 2022 году.

С октября 2023 года он занимал должность командующего силами ТрО.