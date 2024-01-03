83-летняя женщина пострадала в Купянске Харьковской области из-за обстрелов

Из-за обстрела россиян горело частное домовладение в Купянске, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Россияне ударили по Купянску вечером около 21:50. Загорелось частное домовладение на общей площади 300 м². Его владелица, 83-летняя женщина, в результате обстрела пострадала. Пожар погасили в 01:33.

В течение суток с 02 по 03 января 2024 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию 9 пожаров, 4 из которых возникли из-за вражеских обстрелов – 3 пожара в Харькове и 1 в Купянске.

2 января россияне ударили по центру Харькова 4-мя ракетами. Они попали в Шевченковский район города. Возникли 3 пожара на площади 50 м². Горели склад, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ. Пожар тушили и разбирали завалы 26 единиц техники и 128 спасателей.