83-летняя женщина пострадала в Купянске Харьковской области из-за обстрелов
Из-за обстрела россиян горело частное домовладение в Купянске, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Россияне ударили по Купянску вечером около 21:50. Загорелось частное домовладение на общей площади 300 м². Его владелица, 83-летняя женщина, в результате обстрела пострадала. Пожар погасили в 01:33.
В течение суток с 02 по 03 января 2024 года спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС выезжали на ликвидацию 9 пожаров, 4 из которых возникли из-за вражеских обстрелов – 3 пожара в Харькове и 1 в Купянске.
2 января россияне ударили по центру Харькова 4-мя ракетами. Они попали в Шевченковский район города. Возникли 3 пожара на площади 50 м². Горели склад, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и вытекавший из поврежденной газовой трубы газ. Пожар тушили и разбирали завалы 26 единиц техники и 128 спасателей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, женщина, купянск, обстрел, пожары, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 08:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела россиян горело частное домовладение в Из-за обстрела россиян горело частное домовладение в Купянске, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области., сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".