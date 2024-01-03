83-річна жінка постраждала у Куп’янську на Харківщині через обстріл
Через обстріл росіян горіло приватне домоволодіння у Куп’янську, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Росіяни вдарили по Куп’янську увечері біля 21:50. Зайнялося приватне домоволодіння на загальній площі 300 м². Його власниця, 83-річна жінка, внаслідок обстрілу постраждала. О 22:15 пожежу локалізували. О 01:33 ліквідували.
Протягом доби з 02 по 03 січня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїздили на ліквідацію 9 пожеж, 4 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів – 3 пожежі у Харкові та 1 у Куп’янську.
2 січня російські нелюди вдарили по середмістю Харкова 4-ма ракетами. Вони поцілили у Шевченківський район міста. Сталося 3 пожежі на загальній площі 50 м². Горіли склад, кіоск, речі в підвалі одного із житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби. Пожежу гасили та розбирали завали 26 одиниць техніки та 128 рятувальників.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, жінка, куп'янск, обстріл, пожежа, Харків, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 08:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл росіян горіло приватне домоволодіння у Куп’янську, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".