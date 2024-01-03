28 человек в больницах Харькова после обстрела города 2 января – Синегубов

Из-за обстрела Харькова 2 января россиянами пострадали 62 человека, из них 6 – дети, одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Вчера в 22:40 и 22:42 оккупанты обстреляли Харьков, предварительно — ракетами С-300. Частично разрушено здание школы Основянского района. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.

В течение суток в результате боевых действий обесточено 16079 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Двуречанской, Купянской, Боровской и Изюмской громад.

Вчера около 12:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. Без пострадавших.

В 13:47 и 14:30 оккупанты ударили по городу Волчанск Чугуевского района. Разрушены и повреждены два дома. Ранена 65-летняя женщина.

В 21:30 в результате обстрела Купянска поврежден дом.

ВСУ отбили в течение суток 12 атак врага вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района.