28 человек в больницах Харькова после обстрела города 2 января – Синегубов
Из-за обстрела Харькова 2 января россиянами пострадали 62 человека, из них 6 – дети, одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Вчера в 22:40 и 22:42 оккупанты обстреляли Харьков, предварительно — ракетами С-300. Частично разрушено здание школы Основянского района. Без пострадавших», – рассказал Синегубов.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Охримовка Чугуевского района; Бологовка, Двуречанское, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Купянского района.
В течение суток в результате боевых действий обесточено 16079 абонентов в 67 населенных пунктах Дергачевской, Золочевской, Липецкой, Волчанской, Великобурлукской, Двуречанской, Купянской, Боровской и Изюмской громад.
Вчера около 12:00 враг обстрелял село Липцы Харьковского района. Без пострадавших.
В 13:47 и 14:30 оккупанты ударили по городу Волчанск Чугуевского района. Разрушены и повреждены два дома. Ранена 65-летняя женщина.
В 21:30 в результате обстрела Купянска поврежден дом.
ВСУ отбили в течение суток 12 атак врага вблизи Синьковки и восточнее Петропавловки Купянского района.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: больница, діти, дети, обстрел, Олег Синегубов, поранені, ракетний удар, удар, Харьков., Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 09:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела Харькова 2 января россиянами пострадали 62 человека, из них 6 – дети, одна женщина погибла. В медучреждениях города находятся 28 человек, из них 4 – дети, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".