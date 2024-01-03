28 людей у лікарнях Харкова після обстрілу міста 2 січня – Синєгубов

Через обстріл Харкова 2 січня росіянами постраждали 62 особи, з них 6 – діти, одна жінка загинула. У медзакладах міста перебувають 28 осіб, із них 4 – діти, двоє дорослих у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вчора о 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли Харків, попередньо — ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Впродовж доби внаслідок бойових дій знеструмлено 16079 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп’янської, Борівської та Ізюмської громад.

Вчора близько 12:00 ворог обстріляв село Липці Харківського району. Без потерпілих.

О 13:47 та 14:30 окупанти ударили по місту Вовчанськ Чугуївського району. Зруйновані й пошкоджені два будинки. Поранена 65-річна жінка.

О 21:30 внаслідок обстрілу міста Куп’янськ пошкоджено будинок.

ЗСУ відбили впродовж доби 12 атак ворога поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки Куп’янського району.