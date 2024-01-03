Головні новини Харкова 3.01: 28 людей у лікарнях після обстрілу 2 січня

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

28 людей у ​​лікарнях Харкова після обстрілу 2 січня – Синєгубов

Через обстріл Харкова 2 січня росіянами постраждали 62 особи, з них 6 – діти, одна жінка загинула. У медзакладах міста перебувають 28 осіб, із них 4 – діти, двоє дорослих у важкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Вчора о 22:40 та 22:42 окупанти обстріляли Харків, попередньо — ракетами С-300. Частково зруйновано будівлю школи Основ’янського району. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Охримівка Чугуївського району; Бологівка, Дворічанське, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Впродовж доби внаслідок бойових дій знеструмлено 16079 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Дворічанської, Куп’янської, Борівської та Ізюмської громад.

Росіяни 7 разів атакували біля Синьківки Харківської області – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак росіян біля Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, де ворог марно намагався прорвати оборону наших військ, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилося близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

83-річна жінка постраждала у Куп’янську на Харківщині через обстріл

Росіяни вдарили по Куп’янську ввечері близько 21:50, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області. Зайнялося приватне домоволодіння загальною площею 300 м². Його власниця, 83-річна жінка, внаслідок обстрілу постраждала. Пожежу погасили о 01:33.

У Харкові 2 січня рятувальники гасили 3 пожежі, що виникли після того, як росіяни вдарили по центру Харкова чотирма ракетами. Горіли склад, кіоск, речі в підвалі одного з житлових будинків, легкові автомобілі та газ, який витікав із пошкодженої газової труби. Пожежі гасили та розбирали завали 26 одиниць техніки та 128 рятувальників.