Терехов сказал, сколько домов без тепла из-за ударов по Харькову и где жители

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ликвидации последствий нескольких последовательных ракетных ударов по Харькову, которые нанесли россияне, начиная с 29 декабря.

«Очень много было разрушений, нанесенных российскими агрессорами, но очень многое мы восстановили. И сегодня без теплоснабжения остаются всего два дома в городе Харькове. Будем работать над тем, чтобы привести в порядок, потому что там очень серьезные разрушения и очень много приходится сейчас работать с этими домами. Все остальные дома мы практически восстановили. Да, мы закрыли конторы ДСП, но будем заказывать окна и вставлять окна людям. Но на сегодняшний день все эти дома с теплом, с газоснабжением, с водоснабжением. Я очень благодарю сегодня наши коммунальные предприятия, которые работали практически круглосуточно, чтобы у людей было тепло в их жилых домах», — сказал Терехов.

Он также отметил, что в некоторых из пострадавших домов жить сейчас невозможно. Владельцам пострадавших квартир предложили вариант поселиться временно в общежития — и некоторые согласились. Некоторые живут у родных или друзей.

Также Терехов отметил, что убытки от последних ракетных обстрелов еще не посчитали.

«Очень трудно подсчитать все эти убытки, потому что каждый день «прилеты», каждый день новые. Но хочу сказать, что до Нового года мы считали ущерб, и он составлял порядка 9,5 миллиарда долларов США. Это очень мощная сумма. Конечно, бюджет города или бюджет страны сам не сможет решить этот вопрос, поэтому мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, финансовыми организациями, чтобы была финансовая поддержка, чтобы отстроить город Харьков», — пояснил мэр.