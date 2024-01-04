Терехов сказал, сколько домов без тепла из-за ударов по Харькову и где жители
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ликвидации последствий нескольких последовательных ракетных ударов по Харькову, которые нанесли россияне, начиная с 29 декабря.
«Очень много было разрушений, нанесенных российскими агрессорами, но очень многое мы восстановили. И сегодня без теплоснабжения остаются всего два дома в городе Харькове. Будем работать над тем, чтобы привести в порядок, потому что там очень серьезные разрушения и очень много приходится сейчас работать с этими домами. Все остальные дома мы практически восстановили. Да, мы закрыли конторы ДСП, но будем заказывать окна и вставлять окна людям. Но на сегодняшний день все эти дома с теплом, с газоснабжением, с водоснабжением. Я очень благодарю сегодня наши коммунальные предприятия, которые работали практически круглосуточно, чтобы у людей было тепло в их жилых домах», — сказал Терехов.
Он также отметил, что в некоторых из пострадавших домов жить сейчас невозможно. Владельцам пострадавших квартир предложили вариант поселиться временно в общежития — и некоторые согласились. Некоторые живут у родных или друзей.
Также Терехов отметил, что убытки от последних ракетных обстрелов еще не посчитали.
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«Очень трудно подсчитать все эти убытки, потому что каждый день «прилеты», каждый день новые. Но хочу сказать, что до Нового года мы считали ущерб, и он составлял порядка 9,5 миллиарда долларов США. Это очень мощная сумма. Конечно, бюджет города или бюджет страны сам не сможет решить этот вопрос, поэтому мы сотрудничаем с нашими международными партнерами, финансовыми организациями, чтобы была финансовая поддержка, чтобы отстроить город Харьков», — пояснил мэр.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 08:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о ликвидации последствий нескольких последовательных ракетных ударов по Харькову, которые нанесли россияне, начиная с 29 декабря".