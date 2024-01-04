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Терехов сказав, скільки будинків без тепла через удари по Харкову

Події 08:58   04.01.2024
Оксана Горун
Терехов сказав, скільки будинків без тепла через удари по Харкову Фото: МВС

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ліквідацію наслідків кількох послідовних ракетних ударів по Харкову, яких завдали росіяни, починаючи з 29 грудня.

“Дуже багато було руйнацій, які були завдані російськими агресорами, але дуже багато ми відновили. І сьогодні без теплопостачання залишається всього два будинки в місті Харкові. Будемо працювати над тим, щоб привести до ладу, бо там дуже такі серйозні руйнації та дуже багато приходиться зараз працювати з цими будинками. Усі інші будинки ми практично відновили. Так, ми закрили контори ДСП, але будемо заказувати вікна та будемо вставляти вікна людям. Але на цей час всі ці будинки з теплом, з газопостачанням, із водопостачанням. Я дуже дякую сьогодні нашим комунальним підприємствам, які працювали практично цілодобово, щоб у людей було тепло в їхніх житлових будинках“, — сказав Терехов.

Він також зазначив, що в деяких із постраждалих будинків жити зараз неможливо. Власникам постраждалих квартир запропонували варіант оселитися тимчасово в гуртожитках – і дехто погодився. Дехто живе у рідних чи друзів.

Також Терехов зазначив, що збитки від останніх ракетних обстрілів ще не обрахували.

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“Дуже важко підрахувати всі ці збитки, бо кожного дня “прильоти”, кожного дня нові. Але хочу сказати, що до Нового року ми рахували збитки, і вони становили близько 9,5 мільярда доларів США. Це дуже потужна сума. Звичайно, бюджет міста чи бюджет країни сам не зможе розв’язати це питання, тому ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, фінансовими організаціями, щоби була фінансова підтримка, щоб відбудувати місто Харків”, — пояснив мер.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 08:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ліквідацію наслідків кількох послідовних ракетних ударів по Харкову, яких завдали росіяни, починаючи з 29 грудня".