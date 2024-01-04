Терехов сказав, скільки будинків без тепла через удари по Харкову

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про ліквідацію наслідків кількох послідовних ракетних ударів по Харкову, яких завдали росіяни, починаючи з 29 грудня.

“Дуже багато було руйнацій, які були завдані російськими агресорами, але дуже багато ми відновили. І сьогодні без теплопостачання залишається всього два будинки в місті Харкові. Будемо працювати над тим, щоб привести до ладу, бо там дуже такі серйозні руйнації та дуже багато приходиться зараз працювати з цими будинками. Усі інші будинки ми практично відновили. Так, ми закрили контори ДСП, але будемо заказувати вікна та будемо вставляти вікна людям. Але на цей час всі ці будинки з теплом, з газопостачанням, із водопостачанням. Я дуже дякую сьогодні нашим комунальним підприємствам, які працювали практично цілодобово, щоб у людей було тепло в їхніх житлових будинках“, — сказав Терехов.

Він також зазначив, що в деяких із постраждалих будинків жити зараз неможливо. Власникам постраждалих квартир запропонували варіант оселитися тимчасово в гуртожитках – і дехто погодився. Дехто живе у рідних чи друзів.

Також Терехов зазначив, що збитки від останніх ракетних обстрілів ще не обрахували.

“Дуже важко підрахувати всі ці збитки, бо кожного дня “прильоти”, кожного дня нові. Але хочу сказати, що до Нового року ми рахували збитки, і вони становили близько 9,5 мільярда доларів США. Це дуже потужна сума. Звичайно, бюджет міста чи бюджет країни сам не зможе розв’язати це питання, тому ми співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, фінансовими організаціями, щоби була фінансова підтримка, щоб відбудувати місто Харків”, — пояснив мер.