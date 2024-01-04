Ни еды, ни БК, но «вы держитесь»: на Харьковщине командир из РФ сдался в плен
Командир отделения российского 350-го стрелкового полка, части 11076, житель Санкт-Петербурга, Артем Головин рассказал воинам ВСУ, как его с сослуживцами свои бросили под Синьковкой — и «подкалывали» в эфире, пока была связь.
Видео «плача Ярославны» в исполнении пленного оккупанта опубликовал командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский. Российский захватчик, который сдался в плен вместе с сослуживцами — уроженец Санкт-Петербурга, мобилизированный. В беседе с защитниками Украины, конечно же, сообщил, что воевать вообще не хотел и даже пытался «слиться». Но это ему не удалось. А в военкомат пошел по повестке, считая, что его спасет бронь.
«Я работал в энергетике, начальник участка по ремонту парогазотурбинного оборудования. Была мобилизация, и ко мне домой пришли сотрудники военкомата и полиция. Дали повестку расписаться. Это было 23 октября. 24-го я пошел с бронью, так как в энергетике работаю. Мне сказали, что это все филькина грамота, сейчас брони делаются по-другому. И в итоге мобилизовали 25 октября», — пожаловался россиянин.
О том, что в Украину он попал, заблудившись на учениях, оккупант не сообщил. Но озвучил популярную версию: мобилизированным обещали, что никого убивать они не будут — будут охранять склады, стоять на границе, служить в теробороне.
«А по факту поставили в тероборону нас. Год простояли, а вот сейчас, в ноябре месяце, отправили штурмовать Синьковку. Выполняя задачи на позициях в Синьковке, нам надо было продержаться три-четыре дня. Командование нам не давало ни еды, ни воды, ни БК не снабжало. Говорили только о том, что «сохраняться», «сохраняться». А потом вообще связь у нас пропала. Полный слив происходил. И на шестой день на этих позициях нас штурманули ВСУ вместе с танком. Нам сказали: «Сдавайтесь, будете жить». Мы сдались», — описал свой боевой путь командир отделения.
Оказавшись в плену, он резко осознал, что в Украине живут нормальные люди, нет нацистов и наемников. А вот россияне пришли на чужую территорию.
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«Нужен мир. Надо заканчивать с этой войной. А почему? Пацаны просто умирают. Непонятно за что. Ну, вот, и, прежде всего, при таком скотском отношении. Ну, вот, допустим, как нас в Синьковке кинули просто, и все. Забыли про нас. В эфире там командир «Хи-хи-хи, ха-ха» говорил. Вот. Подколки постоянно. «Держитесь, сохраняйтесь». Там танк по нам лупит в упор. Какой тут «держитесь, сохраняйтесь», — посетовал оккупант.
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- Категории: Мир, Общество, Происшествия, Харьков; Теги: война, командир, новости Харькова, оккупант, плен, синьковка, сырский;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 14:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир отделения российского 350-го стрелкового полка, части 11076, житель Санкт-Петербурга, Артем Головин рассказал воинам ВСУ, как его с сослуживцами свои бросили под Синьковкой — и «подкалывали» в эфире, пока была связь".