Ні їжі, ні БК, але ви тримаєтеся: на Харківщині командир з РФ здався в полон

Командир відділення російського 350-го стрілецького полку, частини 11076, житель Санкт-Петербурга, Артем Головін розповів воїнам ЗСУ, як його з товаришами по службі свої кинули під Синьківкою – і “підколювали” в етері, поки був зв’язок.

Відео “плачу Ярославни” у виконанні полоненого окупанта опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський. Російський загарбник, який здався в полон разом із товаришами по службі – уродженець Санкт-Петербурга, мобілізований. У розмові із захисниками України, звичайно ж, повідомив, що воювати взагалі не хотів і навіть намагався “злитися”. Але це йому не вдалось. А у військкомат пішов за повісткою, вважаючи, що його врятує броня.

“Я працював в енергетиці, начальник дільниці з ремонту парогазотурбінного обладнання. Була мобілізація, і до мене додому прийшли співробітники військкомату та поліція. Дали повістку розписатися. Це було 23 жовтня. 24-го я пішов із бронею, бо в енергетиці працюю. Мені сказали, що це все фількіна грамота, зараз броні робляться інакше. І в результаті мобілізували 25 жовтня”, — поскаржився росіянин.

Про те, що в Україну він потрапив, заблукавши на навчаннях, окупант не розповідав. Але озвучив популярну версію: мобілізованим обіцяли, що нікого вбивати вони не будуть – охоронятимуть склади, стоятимуть на кордоні, служитимуть у теробороні.

“А за фактом поставили в тероборону нас. Рік простояли, а ось зараз, у листопаді, відправили штурмувати Синьківку. Виконуючи завдання на позиціях у Синьківці, нам треба було протриматися три-чотири дні. Командування нам не давало ні їжі, ні води, ні БК не постачало. Говорили тільки про те, що “зберігатися”, “зберігатися”. А потім взагалі зв’язок у нас зник. Повний злив відбувався. І на шостий день на цих позиціях нас штурманули ЗСУ разом з танком. Нам сказали: “Здавайтеся, житимете”. Ми здалися”, – описав свій бойовий шлях командир відділення.

Опинившись у полоні, він різко усвідомив, що в Україні живуть нормальні люди, немає нацистів та найманців. А ось росіяни прийшли на чужу територію.

“Потрібний мир. Треба закінчувати з цією війною. А чому? Пацани просто вмирають. Незрозуміло, за що. Ну, ось, і, перш за все, при такому скотарському відношенні. Ну, от, скажімо, як нас у Синьківці кинули просто, і все. Забули про нас. В етері там командир “Хі-хі-хі, ха-ха” говорив. Ось. Підколювання постійно. “Тримайтеся, зберігайтеся”. Там танк по нас б’є впритул. Який тут “тримайтеся, зберігайтеся”, – поскаржився окупант.