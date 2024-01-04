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15 мешканців Харківщини звільнили з полону – Синєгубов

Суспільство 12:53   04.01.2024
Оксана Горун
15 мешканців Харківщини звільнили з полону – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про військовополонених, яких вчора вдалося визволити з російського полону.

“У числі 230 захисників України, яких вчора визволили з російського полону, є 15 жителів Харківської області, з них 14 військовослужбовців. Додому повернулися шість жителів Богодухівщини, два – з Ізюмського району, один житель міста Дергачі, один – з Чугуєва, двоє жителів Харкова, один – із Куп’янська, один – із Первомайського. Також з ворожого полону звільнено 21-річного цивільного жителя міста Ізюм“, — повідомив начальник ХОВА.

Він запевнив, що всім звільненим мешканцям регіону ХОВА надає допомогу.

Нагадаємо, 3 січня про повернення з полону українських воїнів повідомив Президент Володимир Зеленський. За його даними, серед звільнених – і рядові, й офіцери, а також кілька цивільних. Частина звільнених – захисники Маріуполя та герої “Азовсталі”. Усього вдалося повернути додому 213 українських солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 12:53;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці про військовополонених, яких вчора вдалося визволити з російського полону".