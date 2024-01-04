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15 жителей Харьковщины освободили из плена — Синегубов

Общество 12:53   04.01.2024
Оксана Горун
15 жителей Харьковщины освободили из плена — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о военнопленных, которых вчера удалось вызволить из российских застенков.

«В числе 230 защитников Украины, освобожденных вчера из российского плена, есть 15 жителей Харьковской области, из них 14 военнослужащих. Домой вернулись шесть жителей Богодуховщины, два – из Изюмского района, один житель города Дергачи, один – из Чугуева, двое жителей Харькова, один – из Купянска, один – из Первомайского. Также из вражеского плена освобожден 21-летний гражданский житель города Изюм», — сообщил начальник ХОВА.

Он заверил, что всем освобожденным жителям региона ХОВА оказывает помощь.

Напомним, 3 января о возвращении из плена украинских воинов сообщил Президент Владимир Зеленский. По его данным, среди освобожденных — и рядовые, и офицеры, а также несколько гражданских. Часть освобожденных — защитники Мариуполя и герои «Азовстали». Всего удалось вернуть домой  213 украинских солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 12:53;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности о военнопленных, которых вчера удалось вызволить из российских застенков".