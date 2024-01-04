Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео)
Фото: скриншот
Под Харьковом семилетний ребенок, катаясь с горки, вылетел на тонкий лед реки Уды.
«Событие произошло 4 января около 16:55 в поселке Песочин Харьковского района. Катаясь с горки на надувных санках-тюбингах, ребенок попал на тонкий лед реки Уды. Толщина льда не превышала 1,5-2 см и была очень опасна для пребывания на нем. Так что действовать надо было очень быстро», — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Свидетели ЧП оперативно вызвали спасателей — и те успели на место, пока не произошла трагедия.
«С помощью спасательной веревки они вытащили тюбинг вместе с мальчиком на берег и передали его в объятия матери. К счастью малыш отделался легким испугом», — отметили в ГСЧС.
Читайте также: Как в Харькове из-под завалов вытащили мужчину – видео ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, дитина, лед, новости Харькова, ребенок, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 18:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом семилетний ребенок, катаясь с горки, вылетел на тонкий лед реки Уды".