Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео)

Под Харьковом семилетний ребенок, катаясь с горки, вылетел на тонкий лед реки Уды.

«Событие произошло 4 января около 16:55 в поселке Песочин Харьковского района. Катаясь с горки на надувных санках-тюбингах, ребенок попал на тонкий лед реки Уды. Толщина льда не превышала 1,5-2 см и была очень опасна для пребывания на нем. Так что действовать надо было очень быстро», — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Свидетели ЧП оперативно вызвали спасателей — и те успели на место, пока не произошла трагедия.

«С помощью спасательной веревки они вытащили тюбинг вместе с мальчиком на берег и передали его в объятия матери. К счастью малыш отделался легким испугом», — отметили в ГСЧС.