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Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео)

Происшествия 18:29   04.01.2024
Оксана Горун
Ребенок на тюбинге вылетел на тонкий лед под Харьковом: как спасали (видео) Фото: скриншот

Под Харьковом семилетний ребенок, катаясь с горки, вылетел на тонкий лед реки Уды.

«Событие произошло 4 января около 16:55 в поселке Песочин Харьковского района. Катаясь с горки на надувных санках-тюбингах, ребенок попал на тонкий лед реки Уды. Толщина льда не превышала 1,5-2 см и была очень опасна для пребывания на нем. Так что действовать надо было очень быстро», — рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Свидетели ЧП оперативно вызвали спасателей — и те успели на место, пока не произошла трагедия.

«С помощью спасательной веревки они вытащили тюбинг вместе с мальчиком на берег и передали его в объятия матери. К счастью малыш отделался легким испугом», — отметили в ГСЧС.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 18:29;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом семилетний ребенок, катаясь с горки, вылетел на тонкий лед реки Уды".