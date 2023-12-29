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Как в Харькове из-под завалов вытащили мужчину — видео ГСЧС

Происшествия 12:24   29.12.2023
Оксана Горун
Как в Харькове из-под завалов вытащили мужчину — видео ГСЧС Фото: скриншот

В Харькове из-под завалов после ракетного удара спасли мужчину.

«Харьков. На этих кадрах спасение мужчины из-под завалов. Здание было разрушено российской ракетой утром. Спасатели ГСЧС вместе с другими службами продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки», — сообщила пресс-служба МВД Украины.

Напомним, количество погибших из-за российской ракетной атаки по Харькову возросло до трех. Все они — сотрудники гражданского предприятия.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 12:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-под завалов после ракетного удара спасли мужчину".