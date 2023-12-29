Как в Харькове из-под завалов вытащили мужчину — видео ГСЧС
Фото: скриншот
В Харькове из-под завалов после ракетного удара спасли мужчину.
«Харьков. На этих кадрах спасение мужчины из-под завалов. Здание было разрушено российской ракетой утром. Спасатели ГСЧС вместе с другими службами продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки», — сообщила пресс-служба МВД Украины.
Напомним, количество погибших из-за российской ракетной атаки по Харькову возросло до трех. Все они — сотрудники гражданского предприятия.
Читайте также: Главные новости Харькова 29.12: ракетная атака, 3 погибших и 13 раненых
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: врятували, ГСЧС, завали, завалы, новости Харькова, ракетная атака, спасли;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как в Харькове из-под завалов вытащили мужчину — видео ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 12:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове из-под завалов после ракетного удара спасли мужчину".