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Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС

Події 12:24   29.12.2023
Оксана Горун
Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС

У Харкові із-під завалів після ракетного удару врятували чоловіка.

Харків. На цих кадрах — порятунок чоловіка з-під завалів. Будівлю було зруйновано російською ракетою вранці. Рятувальники ДСНС, разом з іншими службами, продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки“, — повідомила пресслужба МВС України.

Нагадаємо, кількість загиблих через російську ракетну атаку по Харкову зросла до трьох. Усі вони – співробітники цивільного підприємства.

Читайте також: Головні новини Харкова 29.12: ракетна атака, 3 загиблих та 13 поранених

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 12:24;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові із-під завалів після ракетного удару врятували чоловіка".