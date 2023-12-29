Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС
У Харкові із-під завалів після ракетного удару врятували чоловіка.
“Харків. На цих кадрах — порятунок чоловіка з-під завалів. Будівлю було зруйновано російською ракетою вранці. Рятувальники ДСНС, разом з іншими службами, продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки“, — повідомила пресслужба МВС України.
Нагадаємо, кількість загиблих через російську ракетну атаку по Харкову зросла до трьох. Усі вони – співробітники цивільного підприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 12:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові із-під завалів після ракетного удару врятували чоловіка".