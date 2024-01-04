Дитина на тюбінгу вилетіла на тонкий лід під Харковом: як рятували (відео)

Під Харковом семирічна дитина, катаючись з гірки, вилетіла на тонку кригу річки Уди.

“Подія трапилась 4 січня близько 16:55 у селищі Пісочин Харківського району. Катаючись з гірки на надувних санчатах-тюбінгах, дитина потрапила на тонку кригу річки Уди. Товщина льоду не перевищувала 1,5-2 см і була дуже небезпечною для перебування на ньому. Тож діяти треба було дуже швидко”, – розповіли в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Свідки НП оперативно викликали рятувальників – і ті встигли на місце, доки не сталася трагедія.

“За допомогою рятувальної мотузки вони витягли тюбінг разом із хлопчиком на берег і передали його в обійми матері. На щастя малий відбувся легким переляком“, – зазначили в ДСНС.