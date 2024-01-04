Генштаб назвал восемь населенных пунктов Харьковщины, по которым била РФ

Артиллерийские обстрелы и авиаудары врага по Харьковщине продолжаются. Также Генштаб зафиксировал две атаки в районе Синьковки.

«На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново Харьковской области. На Купянском направлении Силы обороны отразили две атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Табаевка, Ивановка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

В целом на фронте в Украине за сутки произошло 44 боевых столкновения. Армия РФ нанесла шесть ракетных и 14 авиационных ударов, совершила 13 обстрелов из РСЗО.

«В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по двум пунктам управления противника. Подразделения ракетных войск поразили средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и три пункта управления противника», — проинформировали в Генштабе.