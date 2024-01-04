Генштаб назвав вісім населених пунктів Харківщини, по яких била РФ

Артилерійські обстріли та авіаудари ворога по Харківщині тривають. Також Генштаб зафіксував дві атаки у районі Синьківки.

“На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області. На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 2 атаки противника біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

Загалом на фронті в Україні за добу сталося 44 бойові зіткнення. Армія РФ завдала шести ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснила 13 обстрілів з РСЗВ.

“Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по двох пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та три пункти управління противника“, – поінформували в Генштабі.