Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов

Один из жилых домов Харькова настолько пострадал во время последних обстрелов, что туда нет смысла подавать отопление, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сейчас в Харькове, как и по всей стране, очень похолодало. Но во всех домах города мы восстановили отопление, за исключением одного. Это последний прилет, и там очень тяжелые разрушения, потому сегодня нет смысла там давать тепло. Но во всех остальных домах есть отопление. Мы, кроме одного подъезда, запустили все теплоснабжение в тех разбитых домах, которые были, к сожалению, сильно повреждены во время последнего обстрела Харькова. Все дома сегодня с электроснабжением, с водоснабжением, работает общественный транспорт», — рассказал Терехов.

Несмотря на то, что из-за обстрелов в Харькове выбило более 3 тысяч окон, коммунальщики уже зашили все окна, отметил Терехов.

«Но остается проблема – нам нужно будет вставлять окна людям. И мы работаем сегодня с нашими донорами, с финансовыми институтами, и у нас есть определенные договоренности, чтобы за счет международных фондов люди получили окна», — сообщил Терехов.

Что касается кровель, то коммунальщики сделали все, чтобы локализовать последствия обстрелов.

«Это серьезные разрушения, которые нанес враг, и когда будет у нас такая возможность, мы будем вставлять окна людям и ремонтировать кровлю», — пообещал мэр.

Также сегодня 2 тысячи коммунальщиков и более 200 единиц снегоуборочной техники работают, чтобы обеспечить проезд по Харькову в непогоду, сообщил Терехов.