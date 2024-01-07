Лишь 1 дом из всех, пострадавших от прилетов, без тепла в Харькове – Терехов
Один из жилых домов Харькова настолько пострадал во время последних обстрелов, что туда нет смысла подавать отопление, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.
«Сейчас в Харькове, как и по всей стране, очень похолодало. Но во всех домах города мы восстановили отопление, за исключением одного. Это последний прилет, и там очень тяжелые разрушения, потому сегодня нет смысла там давать тепло. Но во всех остальных домах есть отопление. Мы, кроме одного подъезда, запустили все теплоснабжение в тех разбитых домах, которые были, к сожалению, сильно повреждены во время последнего обстрела Харькова. Все дома сегодня с электроснабжением, с водоснабжением, работает общественный транспорт», — рассказал Терехов.
Несмотря на то, что из-за обстрелов в Харькове выбило более 3 тысяч окон, коммунальщики уже зашили все окна, отметил Терехов.
«Но остается проблема – нам нужно будет вставлять окна людям. И мы работаем сегодня с нашими донорами, с финансовыми институтами, и у нас есть определенные договоренности, чтобы за счет международных фондов люди получили окна», — сообщил Терехов.
Что касается кровель, то коммунальщики сделали все, чтобы локализовать последствия обстрелов.
«Это серьезные разрушения, которые нанес враг, и когда будет у нас такая возможность, мы будем вставлять окна людям и ремонтировать кровлю», — пообещал мэр.
Также сегодня 2 тысячи коммунальщиков и более 200 единиц снегоуборочной техники работают, чтобы обеспечить проезд по Харькову в непогоду, сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дім, дом, Игорь Терехов, кровля, крыша, мэр, обстрел, окно, опалення, отопление, прилет, тепло, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 19:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один из жилых домов Харькова настолько пострадал во время последних обстрелов, что туда нет смысла подавать отопление, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона. ".