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Архітектори придумали, як повернути вечірнє життя на майдан Свободи в Харкові

Суспільство 21:37   17.07.2025
Олена Нагорна
Архітектори придумали, як повернути вечірнє життя на майдан Свободи в Харкові Проєкт SBM Studio

Архітектурна студія SBM Studio, відома проєктом реконструкції харківського Саржиного яру, зараз працює над концепцією молодіжного центру на майдані Свободи. Суть – поселити студентів у північному корпусі ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 

Після 17-ї там людей немає, тому що зараз і студентів немає, і з Держпрому всі розходяться, – розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” керівниця студії Ольга Клейтман. – І після того це така чорна діра на тлі нашого міста. Так взагалі не робиться в сучасних містах. І ми дослідили, що дуже багато міст є, які мають в центрі студентські кампуси. Наприклад, у Лондон або в Ірландії. І за рахунок того, що студенти мають структуру, мають свої театри, свої кав’ярні, своє оце все, бібліотеки, це все є таким стимулом для розвитку міста. І ми працюємо над тим, щоб, можливо, повернути проживання студентів в корпус майдан Свободи, 6. Я думаю, що вони нададуть сенсу цій площі. Це буде цілодобове життя, по-перше. По-друге, це набагато буде привабливіше для студентів – там жити. По-третє, під Говорова є два поверхи підземні і навіть вихід є до метрополітену, до третьої гілки, тому там є і безпечний простір“.

Для втілення цього проєкту, вважає архітекторка, можливо, не потрібно чекати завершення повномасштабної війни.

“От хто знає! Можливо, і зараз, бо навіщо возити їх (студентів – ред.) на Олексіївку або на Салтівку, якщо можливо зробити такий чудовий кампус просто в центрі міста. І ці студенти просто нададуть новий поштовх розвитку цього центру“, – говорить Клейтман.

Концепція студентського центру на майдані Свободи
Проєкт SBM Studio
Концепція студентського центру на майдані Свободи
Проєкт SBM Studio
Концепція студентського центру на майдані Свободи
Проєкт SBM Studio
Концепція студентського центру на майдані Свободи
Проєкт SBM Studio

За її словами, якщо до великої війни її студія працювала одночасно над 15 проєктами, то наразі їх п’ять. Переважають інвестиційні проєкти.

“Це проєкти для інвесторів, які не будуть чекати, що закінчилась війна, а після пів року ми подумаємо, а потім ми, може, щось принесемо. Замовляють зараз… От ми, наприклад, отримали першу премію Національної спілки архітекторів за проєкт реконструкції ботанічного саду університетського, а також оранжереї, яка там знаходиться”, – розповіла Клейтман.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2025 в 21:37;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Архітектурна студія SBM Studio, відома проєктом реконструкції харківського Саржиного яру, зараз працює над концепцією молодіжного центру на майдані Свободи.".