Архитектор придумала, как вернуть вечернюю жизнь на площадь Свободы в Харькове

Архитектурная студия SBM Studio, известная проектом реконструкции харьковского Саржиного яра, сейчас работает над концепцией молодежного центра на площади Свободы. Суть — поселить студентов в северном корпусе ХНУ им. В.Н. Каразина.

«После 17:00 там людей нет, потому что сейчас и студентов нет, и из Госпрома все расходятся, — рассказала в интервью МГ «Объектив» руководитель студии Ольга Клейтман. — И после этого это такая «черная дыра» на фоне нашего города. Так вообще не делается в современных городах. И мы исследовали, что очень много городов есть, которые имеют в центре студенческие кампусы. Например, в Лондоне или в Ирландии. И за счет того, что студенты имеют структуру, имеют свои театры, свои кафе, свое это все, библиотеки, это все является таким стимулом для развития города. И мы работаем над тем, чтобы, возможно, вернуть проживание студентов в корпус площадь Свободы, 6. Я думаю, что они придадут смысл этой площади. Это будет круглосуточная жизнь, во-первых. Во-вторых, это гораздо будет привлекательнее для студентов — там жить. В-третьих, под Говорова есть два этажа подземные и даже выход есть к метрополитену, к третьей ветке, поэтому там есть и безопасное пространство».

Для воплощения этого проекта, считает архитектор, возможно, не нужно ждать завершения полномасштабной войны.

«Вот кто знает! Возможно, и сейчас, потому что зачем возить их (студентов — ред.) на Алексеевку или на Салтовку, если возможно сделать такой замечательный кампус прямо в центре города. И эти студенты просто дадут новый толчок развитию этого центра», — говорит Клейтман.

По ее словам, если до большой войны ее студия работала одновременно над 15 проектами, то сейчас их пять. Преобладают инвестиционные проекты.

«Это проекты для инвесторов, которые не будут ждать, что закончилась война, а после полгода мы подумаем, а потом мы, может, что-то принесем. Заказывают сейчас… Вот мы, например, получили первую премию Национального союза архитекторов за проект реконструкции ботанического сада университетского, а также оранжереи, которая там находится», — рассказала Клейтман.