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У Чугуєві компанія з США ладнає будинки, постраждалі від обстрілів

Суспільство 18:08   19.05.2023
Оксана Якушко
У Чугуєві компанія з США ладнає будинки, постраждалі від обстрілів

Відразу на двох будинках, які постраждали від обстрілів з боку росіян, розпочалися роботи, профінансовані американською інжиніринговою компанією Miyamoto International, повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва. 

«Менше двох місяців минуло з мого знайомства з представниками цієї компанії, а роботи на перших об’єктах вже розпочались. Зокрема, підрядники вже працюють на будинках 26 по вул. Кожедуба та 1-а по вул. Харківській. На першому з будинків ремонтується м’яка покрівля, а на другому – шиферна. Також на черзі ремонт покрівлі на будинку по Музейній, 1», – розповіла Мінаєва.

Компанія Miyamoto International спеціалізується на відновленні інфраструктури та житла після збройних конфліктів і стихійних лих. На рахунку фахівців — успішна робота з відновлення зруйнованої війною інфраструктури в Афганістані та Сирії, а також участь у ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині, який стався в лютому.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «У Чугуєві компанія з США ладнає будинки, постраждалі від обстрілів»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 18:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відразу на двох будинках, які постраждали від обстрілів з боку росіян, розпочалися роботи, профінансовані американською інжиніринговою компанією Miyamoto International, повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва. ".