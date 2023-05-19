У Чугуєві компанія з США ладнає будинки, постраждалі від обстрілів
Відразу на двох будинках, які постраждали від обстрілів з боку росіян, розпочалися роботи, профінансовані американською інжиніринговою компанією Miyamoto International, повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва.
«Менше двох місяців минуло з мого знайомства з представниками цієї компанії, а роботи на перших об’єктах вже розпочались. Зокрема, підрядники вже працюють на будинках 26 по вул. Кожедуба та 1-а по вул. Харківській. На першому з будинків ремонтується м’яка покрівля, а на другому – шиферна. Також на черзі ремонт покрівлі на будинку по Музейній, 1», – розповіла Мінаєва.
Компанія Miyamoto International спеціалізується на відновленні інфраструктури та житла після збройних конфліктів і стихійних лих. На рахунку фахівців — успішна робота з відновлення зруйнованої війною інфраструктури в Афганістані та Сирії, а також участь у ліквідації наслідків землетрусу в Туреччині, який стався в лютому.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відразу на двох будинках, які постраждали від обстрілів з боку росіян, розпочалися роботи, профінансовані американською інжиніринговою компанією Miyamoto International, повідомляє мер Чугуєва Галина Мінаєва. ".