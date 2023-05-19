В Чугуеве компания из США ремонтирует дома, пострадавшие от обстрелов

Сразу на двух домах, пострадавших от обстрелов со стороны россиян, начались работы, профинансированные американской инжиниринговой компанией Miyamoto International, сообщает мэр Чугуева Галина Минаева.

«Меньше двух месяцев прошло с моего знакомства с представителями этой компании, а работы на первых объектах уже начались. Подрядчики уже работают на домах 26 на ул. Кожедуба и 1 по ул. Харьковской. На первом из домов ремонтируют мягкую кровлю, а на втором – шиферную. Также на очереди ремонт кровли на доме по Музейной, 1», – рассказала Минаева.

Компания Miyamoto International специализируется на восстановлении инфраструктуры и жилья после вооруженных конфликтов и стихийных бедствий. На счету специалистов из США — успешная работа по восстановлению разрушенной войной инфраструктуры в Афганистане и Сирии, а также участие в ликвидации последствий землетрясения в Турции, которое произошло в феврале.