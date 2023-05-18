На Харьковщине восстанавливают пятый мост, разрушенный обстрелами (фото)

В Харьковской области отстраивают пятый мост, разрушенный из-за боевых действий. Где именно проходят работы, по соображениям безопасности, не называют.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Сейчас дорожники обустраивают строительную площадку и монтируют элементы фундамента.

В ведомстве напомнили, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области было разрушено 25 мостов. На 23 объектах проезд обеспечивают временные переправы. Еще на 1 мосту обеспечили проезд с помощью аварийного ремонта.

«Впрочем, для полноценной работы логистических коридоров области необходимо восстановление важнейших мостов», — отметили в ведомстве.

В первую очередь это нужно для движения грузов: гуманитарных, оборонных и коммерческих. Многокилометровые объезды – это не только убытки. Иногда от быстрой доставки груза зависит жизнь, добавили в агентстве.