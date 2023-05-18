На Харьковщине восстанавливают пятый мост, разрушенный обстрелами (фото)
В Харьковской области отстраивают пятый мост, разрушенный из-за боевых действий. Где именно проходят работы, по соображениям безопасности, не называют.
Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Сейчас дорожники обустраивают строительную площадку и монтируют элементы фундамента.
В ведомстве напомнили, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области было разрушено 25 мостов. На 23 объектах проезд обеспечивают временные переправы. Еще на 1 мосту обеспечили проезд с помощью аварийного ремонта.
«Впрочем, для полноценной работы логистических коридоров области необходимо восстановление важнейших мостов», — отметили в ведомстве.
В первую очередь это нужно для движения грузов: гуманитарных, оборонных и коммерческих. Многокилометровые объезды – это не только убытки. Иногда от быстрой доставки груза зависит жизнь, добавили в агентстве.
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области отстраивают пятый мост, разрушенный из-за боевых действий. Где именно проходят работы, по соображениям безопасности, не называют.".