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На Харьковщине восстанавливают пятый мост, разрушенный обстрелами (фото)

Общество 12:19   18.05.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине восстанавливают пятый мост, разрушенный обстрелами (фото) Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

В Харьковской области отстраивают пятый мост, разрушенный из-за боевых действий. Где именно проходят работы, по соображениям безопасности, не называют.

Об этом сообщили в Государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Сейчас дорожники обустраивают строительную площадку и монтируют элементы фундамента.

В ведомстве напомнили, что в результате полномасштабного вторжения РФ в Харьковской области было разрушено 25 мостов. На 23 объектах проезд обеспечивают временные переправы. Еще на 1 мосту обеспечили проезд с помощью аварийного ремонта.

«Впрочем, для полноценной работы логистических коридоров области необходимо восстановление важнейших мостов», — отметили в ведомстве.

В первую очередь это нужно для движения грузов: гуманитарных, оборонных и коммерческих. Многокилометровые объезды – это не только убытки. Иногда от быстрой доставки груза зависит жизнь, добавили в агентстве.

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Фото: Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 мая 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области отстраивают пятый мост, разрушенный из-за боевых действий. Где именно проходят работы, по соображениям безопасности, не называют.".